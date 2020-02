Rock- und Popmuseum Gronau bis 22 Uhr geöffnet

Gronau Einmal ganz anders ins Wochenende starten: Das Rock- und Popmuseum Gronau öffnet am Freitag, 6. März, wieder bis 22 Uhr seine Türen. Neben dem Rundgang durch die Ausstellung können Besucher auch im gemütlichen Café Backstage verweilen. Kino oder Kneipe? Für jeden ersten Freitag im Monat kommt in Gronau eine spannende Alternative hinzu: das Rock- und Popmuseum. Gute Musik, die großen Stars hautnah und interaktive Elemente lassen bestimmt keine Langeweile aufkommen. Ob allein, mit Freunden, großen oder kleinen Gruppen: Hier kommen alle voll auf ihre Kosten. So ermöglicht etwa die „Greenbox“ das Drehen eigener Musikvideos: Einmal in die Rolle der Stars schlüpfen und richtig Gas geben – das bringt nicht nur Spaß, sondern auch ein schönes Andenken. Denn das Video können alle Gäste im Anschluss mit nach Hause nehmen. Und: Ganz gleich, ob als Clique oder als außergewöhnliches Arbeitsevent: einmal zusammen zu performen, schweißt zusammen. Wer mag, kann es sich zudem auf der Empore gemütlich machen. Große, schwarze Sitzkissen laden zum Verweilen ein und geben noch einmal einen ganz besonderen Ausblick auf die Ausstellung und auf die beeindruckenden Konzert-Ausschnitte, die im 20-Minuten-Takt Momente wie bei einem Live-Event schaffen. Auch für einen gemütlichen Ausklang nach Besuch der Ausstellung gibt es einen geeigneten Platz: Im Museumscafé können die Besucher bei Heiß- oder Kaltgetränken die gesammelten Eindrücke noch einmal Revue passieren lassen.