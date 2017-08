Empfehlung - Rheinenser rettet Flüchtlinge auf See

Rheine. Bei seinem ersten Einsatz im März dieses Jahres hat Marcus Berger aus Rheine gleich bei der ersten Rettungsfahrt mit der Sea-Watch 2 nach eigenen Worten „mehr Menschenleben gerettet, als so mancher Arzt in seinem gesamten Berufsleben“. Es gibt skrupellose Verbrecher, die die gefährlichen Seetransporte der Flüchtlinge und Migranten organisieren. Nicht aus Menschlichkeit, sondern aus purer Gier. Gegen teures Geld pferchen sie die Flüchtlinge in klapprige Kähne oder schlappe Schlauchboote, schicken sie in Richtung Europa. Doch der Treibstoff in den Bootsmotoren reicht gerade mal, um die Zwölf-Meilen-Zone vor der libyschen Küste zu verlassen. Danach dümpeln sie verloren im weiten Mittelmeer. Manche haben Glück. Sie überleben, weil sie von Kriegsschiffen oder privaten Rettungsorganisationen aus dem Meer gefischt werden. Für viele wird die See zum Grab. Genaue Zahlen gibt es nicht. Nach Angaben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sollen allein in den drei Jahren von 2014 bis 2016 über 10.000 Flüchtlinge und Migranten im Mittelmeer ertrunken sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/rheinenser-rettet-fluechtlinge-auf-see-204634.html