Rheine: Diebisches Trio in Garagenbox eingesperrt

Rheine Das Trio im Alter von 16 und 17 Jahren machte zur Tat keine Angaben, die Polizei rekonstruiert den Fall bisher so: Bereits in der Nacht zu Dienstag ist in die Garagenbox in einer Tiefgarage an der Karlstraße in Rheine eingebrochen worden. „Aus dieser waren verschiedene Lebensmittel entwendet worden. Mehrere Getränke hatten die Unbekannten auf dem Weg aus der Garage verloren“, schildert die Polizei.

Die Geschädigten achteten daraufhin besonders auf den Garagenkomplex und bemerkten am Dienstagabend gegen 22 Uhr die drei Jugendlichen. Diese brachen die Garagenbox auf und gingen hinein. Kurzerhand verschloss der Zeuge die Box von außen und übergab das Trio so an die hinzugerufene Polizei.