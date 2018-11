Empfehlung - Reformierte Konferenz: Vortrag über Demokratie und Christen

Mettingen „Demokratie ist heute nicht mehr selbstverständlich“, so lautete die einleitende Feststellung des Referats von Hans-Richard Reuter, Seniorprofessor am Exzellenzcluster Religion und Politik an der Universität Münster. Die Reformierte Konferenz Bentheim–Steinfurt-Tecklenburg hatte ihn zu ihrer Herbsttagung nach Mettingen in der ehemaligen Grafschaft Tecklenburg eingeladen, um mit ihm über das Verhältnis von christlichem Glauben und Demokratie nachzudenken.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/reformierte-konferenz-vortrag-ueber-demokratie-und-christen-267475.html