Empfehlung - Reaktivierung von Rheiner Kaserne wird geprüft

Rheine. Mit den Entscheidungen zu den Trendwenden Personal, Material und Finanzen habe Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen auf die veränderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen reagiert. „Daraus gegebenenfalls resultierende Bedarfe an Liegenschaften werden derzeit geprüft. Im Rahmen dieser Prüfungen werden auch der Flugplatz sowie die Theodor-Blank-Kaserne in Rheine betrachtet“, schreibt Staatssekretär Peter Tauber in seiner Antwort auf die Frage der Bundestagsabgeordneten Kathrin Vogler (Die Linke). Die Prüfung werde noch bis mindestens Herbst dieses Jahres dauern. Erst dann sei eine konkrete Aussage möglich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/reaktivierung-von-rheiner-kaserne-wird-geprueft-234709.html