Empfehlung - „Raubüberfall“ entpuppt sich als Sturz mit 2,1 Promille

Münster Ein Betrunkener soll in Münster versucht haben, seinen Unfall mit einem E-Scooter als Raubüberfall auszugeben. Der 48-Jährige habe die Polizei alarmiert und behauptet, bei einem Überfall verletzt und ausgeraubt worden zu sein, berichtete die Polizei in Münster am Sonntag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/raubueberfall-entpuppt-sich-als-sturz-mit-21-promille-317475.html