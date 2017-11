Räuber machen bei Großmarktüberfall in Gronau reiche Beute

fg Gronau. Bei einem Überfall auf einen Lebensmittel-Großmarkt an der Fabrikstraße in Gronau haben Unbekannte am späten Mittwochabend reiche Beute gemacht. Wie die Polizei mitteilte, entkamen die Räuber mit einem Bargeldbetrag in sechsstelliger Höhe und diversem Goldschmuck.

Gegen 23.30 Uhr hatten der Besitzer des Großmarktes und einer seiner Angestellten das Firmengebäude verlassen und abschließen wollen, als plötzlich vier oder fünf maskierte Männer auf sie zu stürmten und die beiden Opfer mit einer Waffe zwangen, Bargeld und Schmuck aus einem Tresor herauszugeben. Anschließend schnappten sie sich den Maserati des Großmarktbesitzers und brausten davon. Der Maserati wurde später in Gronau-Epe an der Straße „Zum Bahnhof“ verlassen aufgefunden. Von den Tätern, die deutsch mit hörbarem Akzent sprachen, fehlt bislang jede Spur. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise auf die Täter unter Telefon 02861-9000 entgegen.