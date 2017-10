Quartett raubt Elfjährigen in Ochtrup aus

Ochtrup. Vier Jugendliche im Alter von 16 oder 17 Jahren haben am Mittwochnachmittag in Ochtrup einen elfjährigen Jungen überfallen und ausgeraubt. Das meldet die Polizei. Das Quartett hatte sich dem Jungen von hinten auf Fahrrädern genähert. Einer der Jugendlichen zog plötzlich am Rucksack des Elfjährigen, und zwar solange, bis er am Boden lag. Nun kam ein Jugendlicher auf ihn zu, nahm die Geldbörse aus dem Rucksack und entwendet daraus fünf Euro Bargeld. Dann fuhr das Quartett in Richtung Innenstadt davon. Der Elfjährige blieb unverletzt.