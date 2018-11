Programm für Jazzfest 2019 in Gronau steht

Zum 31. Mal jährt sich das Jazzfest in Gronau im nächsten Jahr. Vom 27. April bis zum 5. Mai wird in Gronau wieder ein Mix aus Jazz, Blues, Soul, Swing, Funk, Hip Hop, Klezmer, New Orleans und Pop geboten. Das Motto: Klasse statt Masse.