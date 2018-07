Empfehlung - Polizisten retten eingesperrten Hund aus heißem Auto

Borken Während die 23-Jährige gegen 10.30 Uhr einkaufen gegangen war, saß das Tier im zunehmend heißen Inneren des Wagens. Das war zum Glück nicht unbemerkt geblieben. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, und im nahen Verbrauchermarkt starteten Mitarbeiter einen Ausruf per Lautsprecher, um die Fahrerin des Autos zu verständigen. Auch in weiteren Geschäften in der Nähe wurde sie gesucht. Diese Bemühungen blieben aber erfolglos. Inzwischen war die Polizei an dem Wagen eingetroffen, der in der prallen Sonne stand. Sie stellten fest, dass der Chihuahua bereits apathisch wirkte. Die Beamten handelten: Sie schlugen eine Seitenscheibe ein und öffneten die Türen, um den Wagen zu lüften, und versorgten den Vierbeiner mit Wasser.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/polizisten-retten-eingesperrten-hund-aus-heissem-auto-244121.html