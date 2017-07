Polizei sucht mit Blitzerfoto nach Geldautomaten-Bande

gn Rheine. Die Polizei sucht im Zusammenhang mit aufgesprengten Geldautomaten in Rheine nach drei Tatverdächtigen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die intensiven Ermittlungen der Polizei nach den Sprengungen von Geldautomaten in einer Bank in Rheine am 23. Juni und am 9. Juli dauern an.

In der Nacht zum 23. Juni sind drei Tatverdächtige um 3.57 Uhr unmittelbar vor der Tat durch eine Geschwindigkeitsüberwachungsanlage erfasst und fotografiert worden. Die drei im Fahrzeug zu sehenden Männer waren demnach mit einem hochmotorisierten schwarzen Audi auf dem Lingener Damm auf der Anfahrt zum Tatort. Am Fahrzeug waren zuvor gestohlenen Kennzeichen angebracht. Die Ermittler konnten die abgelichteten Personen bisher nicht identifizieren. Den bisherigen Recherchen zufolge dürfte es sich um Männer aus den Niederlanden handeln, möglicherweise mit südeuropäischer oder nordafrikanischer Herkunft.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Männern. Sie fragt: Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Personen machen? Hinweise erhoffen sich die Beamten in diesem Zusammenhang zu der Person, die bei der Sprengung am 23. Juni verletzt worden ist. Insbesondere im Bereich der Augen dürfte der Mann offensichtliche Verletzungen (Verbrennungen) davongetragen haben. Die Polizei bittet: Sollten solche Verletzungen an Personen nach dem 23. Juni festgestellt worden sein, so wird um Mitteilung gebeten. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 05971 9384215.