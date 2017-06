Polizei Münster dementiert Hinweise auf Bombenanschlag

Münster. „Entgegen anders lautenden Mitteilungen über Messenger oder in sozialen Netzwerken gibt es keine Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag in Münster“, teilt die Polizei Münster am Freitagmittag mit. Offensichtlich kursiert seit mindestens Donnerstagabend ein Kettenbrief, der vor einem möglichen Bombenanschlag auf dem Sommersend, einer Kirmes, in der Stadt warnt. Doch dabei handele es sich laut Polizei um eine Falschmeldung.

Zu Meldungen über #Whatsapp und #Facebook: Es gibt keine Hinweise auf auf einen bevorstehenden Anschlag in Münster. https://t.co/iAu1BvXujz — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 23. Juni 2017

Wegen der für ganz Westeuropa geltenden Terrorgefahr sei die Polizei verstärkt im Stadtbild zu sehen und könne im Bedarfsfall sofort reagieren. Die Beamten überprüfen Auffälliges oder Verdächtige und kümmern sich um Hinweise oder Fragen der Besucher.

„Einem angenehmen Aufenthalt in der Stadt – egal ob auf dem Sommersend, bei den Skulptur Projekten oder einfach nur so – steht nichts entgegen“, heißt es in der Polizeimitteilung.