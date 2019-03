Polizei jagt freiheitsliebendes Känguru im Münsterland

Vreden Ein Vredener hatte das circa 80 Zentimeter große Tier am frühen Abend in der Nähe eines Hauses in der Bauerschaft Gaxel gesichtet. Polizisten und Feuerwehrleute versuchten vergeblich, das freiheitsliebende Benneton-Känguru mit Netzen einzufangen. Das Tier verschwand schließlich im Schutz der Dunkelheit.

Wo es entlaufen ist, steht noch nicht fest. Bislang hat sich kein entsprechender Halter gemeldet. Es haben sich zunächst auch keine weiteren Anhaltspunkte zum weiteren Verbleib des Kängurus ergeben. Die Polizei wird im Rahmen ihrer Streifentätigkeit weiter Ausschau nach dem Tier halten.