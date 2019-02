Empfehlung - Polizei fasst Einbrecherbande im Kreis Steinfurt

Rheine Gefasst wurden drei der Verdächtigen in Wettringen, unmittelbar nachdem sie in Neuenkirchen zwei Einbrüche verübt haben sollen. „Ein 47-Jähriger wies bei der Festnahme eine blutige Schnittverletzung an der Hand auf“, sagte Hartmann. Zuvor sollen die Verdächtigen – neben dem 47-jährigen Albaner wurden ein 19-jähriger Albaner und ein 28-jähriger Syrer festgenommen – zwei Einbrüche in Neuenkirchen verübt haben. An den Tatorten fanden sich entsprechende Blutspuren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/polizei-fasst-einbrecherbande-im-kreis-steinfurt-279879.html