Pläne für den Gronauer Drilandsee werden präsentiert

Das Thema „Nutzungskonzept Dreiländersee“ geht in die nächste Runde. In einer Sitzung von Bauausschuss und Verkehrsausschuss der Stadt Gronau werden am Dienstag, 4. September, ab 17 Uhr im Rathaus die ins Auge gefassten Veränderungen vorgestellt.