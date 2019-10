Empfehlung - Paukenschlag im Kreis Steinfurt: Landrat tritt zurück

Was für ein Paukenschlag: Dr. Klaus Effing tritt zurück. Mit dieser Nachricht überraschte der Verwaltungschef des Kreises Steinfurt am Dienstagvormittag sowohl die Mitarbeiter der Kreisverwaltung in Steinfurt als auch politische Freunde wie Gegner. „Ich werde zum 1. April 2020 die Stelle als Vorstand der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) in Köln antreten“, sagte Effing dem „Tageblatt für den Kreis Steinfurt“. Ergo werde er an seinem letzten Arbeitstag, dem 31. März 2020, die Amtsgeschäfte an seinen Stellvertreter, Kreisdirektor Dr. Martin Sommer übergeben, der bis zur zur Kommunalwahl am 13. September 2020 kommissarisch amtieren wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/paukenschlag-im-kreis-steinfurt-landrat-tritt-zurueck-325412.html