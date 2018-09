Empfehlung - Passagiere und Busfahrer geraten in Rheine aneinander

Rheine Die Eurobahn, ein Tochterunternehmen von Keolis, hat am vergangenen Freitagnachmittag auf der Strecke von Rheine nach Hengelo einen Schienenersatzverkehr eingerichtet, nachdem es zu Zugausfällen gekommen war. Bis dahin nichts Ungewöhnliches. „Bei der Buchung des Schienenersatzverkehrs unterlief Keolis Niederlande aber ein Fehler“, berichtet Nicole Pizzuti, Pressesprecherin von Keolis Deutschland. Die zuständigen Mitarbeiter hatten vergessen, dem Busfahrer mitzuteilen, dass er Haltepunkte in Salzbergen und Schüttorf anfahren sollte. „Die betroffenen Fahrgäste beschwerten sich in Rheine natürlich sofort und stellten sich vor den Bus, um ihn an der Weiterfahrt zu hindern“, schreibt GN-Leser Malte Kemper, der die Situation beobachtet hat. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/passagiere-und-busfahrer-geraten-in-rheine-aneinander-249315.html