/ Lesedauer: ca. 2min Ochtruper Kammerkonzert-Saison: Finale mit Rheingold-Trio

Zum Abschluss der Ochtruper Kammerkonzert-Saison gibt es am 15. März in der Villa Winkel einen musikalischen Leckerbissen mit dem Ensemble „Rheingold-Trio“. Der Name steht dabei tatsächlich für den von der Bundesbahn ab 1962 wieder eingesetzten Fernzug.