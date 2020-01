Empfehlung - Ochtruper Genossenschaft wird „Laden des Jahres 2020“

Ochtrup Nach Recherchen des WDR hat bislang noch kein Dorfladen aus Nordrhein-Westfalen diese Auszeichnung erhalten. Das Geschäft wurde im Ochtruper Stadtteil Welbergen vor zehn Jahren von den Einwohnern als Genossenschaft gegründet und am 1. Dezember eröffnet. Verliehen wird die Auszeichnung seit 2016 von der Dorfladen-Bundesvereinigung während der Grüne Woche. Mit dieser Auszeichnung sollen Dorfläden, die „von Bürgern für Bürger“ als Selbsthilfeeinrichtungen betrieben werden, geehrt werden. In diesem Jahr werden außerdem zwei Bürgerläden in Bayern und Baden-Württemberg ausgezeichnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/ochtruper-genossenschaft-wird-laden-des-jahres-2020-341375.html