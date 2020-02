Empfehlung - Ochtrup-Welbergen hat ein Paradebeispiel für einen Dorfladen

Welbergen Wenn die Türglocke klingelt, haben Helga Tembrockhaus und ihre Mitstreiter/innen stets ein Lächeln im Gesicht. Und die Ladenklingel geht momentan fast im Minutentakt. Neue Kunden schauen sich in dem kleinen Laden an der Dorfstraße in Ochtrup-Welbergen um. Aber ebenso kommen alte Bekannte auf eine Stipvisite. „Unser Laden“ ist in der Töpferstadt nicht nur ein Einkaufsmarkt für den täglichen Bedarf, er ist gleichsam soziale Anlaufstelle und Informationsbörse.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/ochtrup-welbergen-hat-ein-paradebeispiel-fuer-einen-dorfladen-345712.html