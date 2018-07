Empfehlung - Niederländer vier Monate nach Anschlag von Münster gestorben

Münster Rund vier Monate nach dem Anschlag auf ein Gasthaus in Münster ist eines der beiden niederländischen Opfer am Sonntagmorgen verstorben. Der 56-jährige Ben E. aus Albergen erlag seinen schweren Verletzungen. Das bestätigten Familienangehörige gegenüber dem niederländischen TV-Sender RTV Oost. E. war nach dem Anschlag in kritischem Zustand in die Uni-Klinik in Münster eingeliefert und dort in ein künstliches Koma versetzt worden. Mehrfach ist er dort operiert worden. Auch seine Freundin wurde bei dem Anschlag verletzt und zog sich diverse Knochenbrüche zu. Am 7. April dieses Jahres war der 48-jährige Jens R. mit einem Kleinbus in eine Menschenmenge vor einem Gasthaus in Münster gefahren. Drei Menschen starben, darunter auch der Attentäter, der sich das Leben nahm, 20 Personen wurden verletzt. Ben E. ist nun das vierte Todesopfer des Anschlags. jo(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/niederlaender-vier-monate-nach-anschlag-von-muenster-gestorben-244652.html