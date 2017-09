Empfehlung - Nicht einzufangen: Aus Tierpark entlaufene Wölfin erschossen

Isselburg. Die aus einem Tierpark in Isselburg (Kreis Borken) entlaufene Wölfin ist tot. Das Tier sei am Sonntagmorgen erschossen worden, teilte der Tierpark mit. Es war vor knapp zwei Wochen bei der Vorbereitung für einen Transport ausgebrochen. Sie sollte mit zwei weiteren Tieren in einen anderen Park verlegt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/nicht-einzufangen-aus-tierpark-entlaufene-woelfin-erschossen-207836.html