Empfehlung - Neunjähriger bei Verkehrsunfall in Gronau schwer verletzt

Gronau Ersten Angaben der Polizei vor Ort zufolge waren der Junge und ein weiteres Kind auf Rollern auf dem Fuß-/und Radweg der Königstraße in Richtung Losserstraße unterwegs. In Höhe der Pommernstraße überquerte dann plötzlich eines der Kinder die Straße, das zweite Kind folgte, prallte dabei aber seitlich gegen den VW-Golf einer 34-jährigen Frau, die die Königstraße ebenfalls in Richtung Losserstraße befuhr. Ein Rettungshubschrauber landete unweit der Unfallstelle und flog das Kind nach der notärztlichen Versorgung vor Ort in eine Klinik nach Münster. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht. Foto: News United/Dennis Bakker (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/neunjaehriger-bei-verkehrsunfall-in-gronau-schwer-verletzt-318773.html