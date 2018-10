Empfehlung - Neuenkirchener Unternehmen wird Raub der Flammen

Neuenkirchen Lichterloh hat das Unternehmen Aqua-Technik an der Ulmenstraße in Neuenkirchen am Sonntagabend gebrannt. Am Morgen nach dem Großbrand der 50 Mal 20 Meter großen Lagerhalle des Unternehmens Aqua-Technik an der Ulmenstraße im Industriegebiet Süd zeigt sich das ganze Ausmaß des Schadens: Die Halle ist völlig ausgebrannt, ein riesiger Schutthaufen mit Resten der Blechfassade zeigt sich nun an dieser Stelle. Arbeiter verstauen einen Radlader auf einem Transporter. Sie haben die ganze Nacht über die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützt. Bis in den Morgen haben rund 120 Feuerwehrleute der Freiwilligen Wehren aus Neuenkirchen und Wettringen sowie aus Emsdetten und Rheine den Brand gelöscht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/neuenkirchener-unternehmen-wird-raub-der-flammen-259722.html