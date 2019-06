Neue Flugverbindung vom FMO nach Kopenhagen

Greven Die niederländische Fluggesellschaft AIS Airlines fliegt ab dem 2. September vom Flughafen Münster/Osnabrück in die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Jeweils montags bis freitags starten die Kopenhagen-Flüge am FMO um 6 Uhr und 18 Uhr. Rückflüge werden jeweils um 8:30 Uhr und 20:35 Uhr ab Kopenhagen angeboten. Die Reisezeit beträgt rund 120 Minuten. Geschäftsreisende haben damit die Möglichkeit, einen vollen Arbeitstag in Kopenhagen zu verbringen und abends bereits wieder zuhause zu sein. Tickets sind in Reisebüros und auf der Homepage der AIS Airlines unter www.aisairlines.com buchbar. Die Flüge legen jeweils einen kurzen, rund 10 minütigen Zwischenstopp im niederländischen Groningen ein, bei dem die Fluggäste aber an Bord bleiben können. Für die neue Verbindung stationiert AIS Airlines ein zweites Flugzeug vom Typ BAe Jetstream 32 am FMO. „Bereits seit mehr als fünf Jahren operieren wir erfolgreich ab Münster/Osnabrück nach Stuttgart, eine Ausweitung der guten Zusammenarbeit mit dem Flughafen ist somit ein längst überfälliger Schritt“, kommentiert Arend van der Meer, Geschäftsführer der AIS Airlines die Expansion. „AIS Airlines hat auf der Stuttgart-Strecke bewiesen, eine sehr zuverlässige Geschäftsreiseairline zu sein. Wir freuen uns daher über den Ausbau des Streckennetzes mit Anbindung einer europäischen Hauptstadt“, sagte Prof. Dr. Rainer Schwarz, Geschäftsführer des FMO.

AIS Airlines betreibt eine Flotte von acht BAe Jetstream 32 und ist damit im Linienbetrieb in Skandinavien, den Niederlanden und Deutschland aktiv, zudem unterhält die Unternehmensgruppe eine Flugschule und bildet damit selbst Crews aus. Der Firmensitz ist Lelystad in den Niederlanden.