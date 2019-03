Empfehlung - Neue Anlage „blitzt“ in Rheine rund um die Uhr

RheineDie Besonderheit: Das semistationäre Geschwindigkeits-Messgerät wechselt immer wieder die Standorte in den Rheiner Straßen und wird sowohl nachts als auch am Wochenende betrieben. Und noch etwas: Die Anlage kann mit zwei Kameras bestückt werden, sodass die Geschwindigkeit der Fahrzeuge in beide Fahrtrichtungen erfasst wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/neue-anlage-blitzt-in-rheine-rund-um-die-uhr-287785.html