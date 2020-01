Naturzoo Rheine vermeldet Zwillingsnachwuchs bei Lippenbären

Rheine Denn im Naturzoo Rheine hat Lippenbärin „Devi“ vor wenigen Wochen zwei Jungtiere zur Welt gebracht. Wie der Naturzoo mitteilte, erfolgte die Geburt bereits am 6. Dezember in einer speziellen, vor Blicken geschützten, „Wurfbox“.

Anhand der Laute, die aus der Wurfbox drangen, sei bereits schon länger vermutet worden, dass es sich bei dem Nachwuchs um zwei Jungtiere handeln würde - nun haben Bilder einer Überwachungskamera diese Annahme bestätigt.

Die Bären-Zwillinge sind damit am gleichen Tag wie Lippenbär „Niko“ geboren worden, der 2014 als erster Lippenbär im Naturzoo aufgezogen wurde und heute in einem Washingtoner Zoo lebt.

Junge Lippenbären sind bei der Geburt so groß wie ein Meerschweinchen, ausgewachsen erreichen sie eine Schulterhöhe zwischen 60 und 90 Zentimetern. Der Nachwuchs wird in den ersten Wochen von der Mutter intensiv in der „Wurfbox“ betreut. Bei dieser handelt es sich um einen dunklen, schallisolierter Raum, der einer Höhle nachempfunden ist. Da Bärenmütter in den ersten Wochen besonders störanfällig sind, erfolgen Kontrollen der Box lediglich über Überwachungskameras.

Wenn die Entwicklung der Jungbären gut vorangeht, werden sie nach Einschätzung des Zoos ihre Box voraussichtlich ab Mitte Februar für erste Ausflüge verlassen.