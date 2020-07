„Nachteinblicke“ in Gronau für dieses Jahr abgesagt

Gronau Die Mitarbeiter des Kulturbüros Gronau haben lange gehofft, jetzt herrscht Gewissheit: In diesem Jahr wird es keine „Nachteinblicke“ geben. Aufgrund der Coronaschutzverordnung vom 15. Juli sind bis mindestens 31. Oktober Musikfeste, Festivals und ähnliche Kulturveranstaltungen untersagt. Damit ist auch der Ersatztermin der „Nachteinblicke“, der von Mitte März auf den 2. und 3. Oktober verschoben wurde, nicht zu halten.

„Da wir nicht wissen, wie es mit der Durchführung von kulturellen Großveranstaltungen weitergeht, haben wir uns schweren Herzens entschieden, die ,Nachteinblicke‘ in diesem Jahr komplett ausfallen zu lassen“, bedauert Geschäftsführer Thomas Albers. „Das tut schon sehr weh, vor allem wenn man bedenkt, dass sich über 1000 Akteure an vierzehn Spielorten lange und intensiv darauf vorbereitet haben. Deshalb möchten wir uns noch einmal bei allen Beteiligten herzlich bedanken – insbesondere auch bei unseren Sponsoren, die Stadtwerke Gronau und die Volksbank Gronau-Ahaus.“

Die Kombination aus atmosphärischen Lichtinstallationen und Kulturhäppchen an zahlreichen Spielorten in Gronau und Epe findet alle zwei Jahre statt und zieht Tausende von Zuschauern an. Eine Neuauflage der „Nachteinblicke“ ist für März 2022 geplant.