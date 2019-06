Empfehlung - Nach Überfall auf K+K-Zentrale: Verdächtige vor Gericht

Gronau/Essen Im Dezember 2017 holten falsche Wertsachen-Kuriere die Tageseinnahme der Supermarktkette K+K in der Gronauer Zentrale ab. Medien berichten, dass der Schaden insgesamt rund 1,8 Millionen Euro betragen haben soll. Für diese und viele andere Taten sollen sich in naher Zukunft sieben Tatverdächtige vor dem Landgericht in Essen verantworten. Die Staatsanwaltschaft Essen hat jetzt gegen sie Anklage erhoben. Das Nachrichtenportal Focus Online hatte zuerst darüber berichtet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/nach-ueberfall-auf-kk-zentrale-verdaechtige-vor-gericht-303308.html