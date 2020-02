Empfehlung - Nach Razzia: Bande werden 100-Betrugstaten zur Last gelegt

Rheine Einer der beiden Männer, die bei einer Razzia gegen so genannte „falsche Polizisten“ am Mittwochmorgen in Rheine festgenommen wurden, ist wieder auf freiem Fuß. Bei ihm soll es sich um einen Fahrer des kriminellen Netzwerks handeln, sagte Henning Wilker von der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Donnerstag. Der Mann soll also lediglich als Bote gedient haben, um zum Beispiel Wertgegenstände von den meist älteren Opfern abzuholen. Der andere in Rheine festgenommene Mann, der sich um die Logistik der Callcenter-Betrüger gekümmert haben und damit auch weiter oben in der Hierarchie der Bande gestanden haben soll, sitze hingegen weiter in Haft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/nach-razzia-bande-werden-100-betrugstaten-zur-last-gelegt-343967.html