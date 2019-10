Empfehlung - Nach FMO-Unglück: Ermittler wollen Videokameras auswerten

Greven Nach dem Brand im Parkhaus am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) ist die Brandursache weiterhin unklar. Am Donnerstag wird ein Brandsachverständiger den Brandort inspizieren, teilte ein Sprecher der Polizei Steinfurt am Mittwoch mit. 42 Fahrzeuge waren in dem Parkhaus am Montagabend ausgebrannt, weitere wurden beschädigt (die GN berichteten). Die Spurensuche der Polizei beschränkt sich mittlerweile auf 73 Fahrzeuge, die durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Hinweise zur Brandursache könnten Überwachungsaufnahmen geben. Der Polizei zufolge verfügt das Parkhaus über Kameras. Ob die Polizei Aufnahmen sichern konnte und was darauf gegebenenfalls zu sehen ist, dazu äußerte sich die Polizei „aus ermittlungstaktischen Gründen“ bislang nicht. Auf eine Brandstiftung gebe es jedoch „keine Hinweise“, heißt es.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/nach-fmo-unglueck-ermittler-wollen-videokameras-auswerten-324200.html