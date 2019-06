Nach Festnahme in Wettringen: Drogenring verurteilt

Münster Das Landgericht Münster hat am Montag vier Mitglieder eines Drogenrings zu insgesamt über 23 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die vier etwa 190 Kilogramm Marihuana und 100 Gramm Kokain geschmuggelt und damit gehandelt haben. Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift von Zoll und Polizei hatte den Drogenring im vergangenen Jahr ausfindig gemacht. Sie hatten einen Hinweis bekommen, dass im Bereich Nordwalde eine russische Gruppe in großem Stil mit Marihuana handeln soll. „Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden Hauptverdächtigen, zwei 33- und 36-jährige Deutsche aus dem Kreis Steinfurt, einen schwunghaften Handel mit Marihuana aus den Niederlanden und dem Balkan im zwei bis dreistelligen Kilogrammbereich und 100 Gramm Kokain betrieben haben“, heißt es in einer Pressemitteilung des Zolls.

Festnahme in Wettringen

Bei einer Lieferung von etwa 135 Kilogramm in einer Lagerhalle in Wettringen haben die Fahnder dann zugeschlagen und die beiden Haupttäter sowie einen 62-jährigen kroatischen Kurierfahrer verhaftet. Das Landgericht Münster verurteilte die beiden Haupttäter am Montag zu 7 Jahren und 10 Monaten sowie zu 6 Jahren und 6 Monaten Haft wegen Schmuggelns und Handels mit rund 190 Kilogramm Marihuana und 100 Gramm Kokain. Der kroatische Kurierfahrer erhielt 4 Jahre und 9 Monate Haftstrafe.

52-Jährige schmuggelte für die Bande

Zu den Drogenring gehört auch eine 52-Jährige aus Greven. „Als Kurierin und Lagerhalterin warben die Beschuldigten die 52-jährige Grevenerin an, die drei mal insgesamt 54 Kilogramm Marihuana für die Bande aus den Niederlanden einschmuggelte und bei sich bis zum Verkauf lagerte“, heißt es vom Zoll. Am 20. November 2018 wurde die 52-jährige Grevenerin verhaftet. Im Keller ihrer Wohnung fanden die Beamten eine professionelle Indoor-Cannabis-Plantage mit fünf Pflanzen, etwa 90 Setzlingen, sowie weitere 30 Cannabispflanzen. Die 52-jährige wurde vom Landgericht Münster wegen Schmuggelns und Handelns zu 4 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt.

Die am 17. November 2018 sichergestellten über 70.000 Euro Bargeld wurden vom Gericht eingezogen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.