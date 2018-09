Mutmaßlicher Brandstifter auf frischer Tat in Epe ertappt

Epe Noch während die Feuerwehr die Flammen löschte, konnte am Dienstagabend ein mutmaßlicher Brandstifter unweit des Brandorts festgenommen werden. Und das kam so: Am Dienstagabend fuhr ein Zeuge gegen 18.50 Uhr die Zufahrt zu einem Gehöft im Wieferthook. Dabei wurde er zunächst auf einen Mann aufmerksam, der auf dem Weg zu Fuß unterwegs war. Unmittelbar darauf bemerkte er eine Rauchentwicklung in der Feldscheune. Er beschleunigte sein Fahrzeug, und der Verdächtige rannte davon.

Verfolgung des Verdächtigen

Der Zeuge verständigte den Landwirt, und die Feuerwehr wurde alarmiert. Von der Feuerwehr Gronau rückte neben den hauptberuflichen Kräften auch der Löschzug Epe zur Brandbekämpfung aus. Der Unterstand war zur Hälfte mit Strohballen gefüllt und brannte in voller Ausdehnung. Ein Feuerwehrmann, dem die Beobachtung des Zeugen am Brandort mitgeteilt worden war, nahm die Verfolgung des Verdächtigen mit einem Feuerwehrwagen auf, konnte diesen wenig später stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

54-Jähriger in psychiatrische Einrichtung eingewiesen

Es handelt sich um einen 54-jährigen Mann aus Enschede, der dringend tatverdächtig ist. Aufgrund seines psychischen Zustands wurde die zuständige Ordnungsbehörde hinzugezogen. Der 54-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Die Feuerwehr löschte den Brand mit Unterstützung des Landwirtes. Dieser beförderte mit seinem Traktor die brennenden Strohballen aufs Feld, wo sie dann abgelöscht wurden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro.