Empfehlung - Münsteraner Theater zeigt „Blake and me and the universe“

Münster Das Label MAKE des Münsteraner Theatermachers Manfred Kerklau feiert seinen 20. Geburtstag – und schenkt sich selbst die außergewöhnliche internationale Produktion Blake and me and the universe (4. bis 8. März). Mit einer Reihe von künstlerischen Weggefährten und inspiriert von Gedichten des britischen Visionärs William Blake wirft Kerklau einen völlig neuen Blick auf die Welt. Und die Menschen darauf. Seit nunmehr zwei Dekaden steht MAKE für Inszenierungen, die mit der Wahrnehmung von Wirklichkeit spielen und Perspektiven umzukehren verstehen. Inspiriert von Lyrik, Musik, Literatur, politischen Streitschriften oder bildender Kunst entstehen Performances mit einem weiten Spektrum zwischen feinsinnig und absurd, irritierend oder berührend. Zum 20. Geburtstag zieht Regisseur Manfred Kerklau nun eine internationale Produktion mit früheren und aktuellen künstlerischen Weggefährten auf, die den englischen Dichter, Maler, Visionär und Exzentriker William Blake (1757-1827) zurück auf die Bühne holt. Dessen widerständiger Spirit bietet sich an für ein radikales Experiment: die Erde von außen zu betrachten. Was Astronauten als den „Overview Effect“ beschreiben, das erzeugt auch dieser poetische Theatertrip: Unser Planet wird in voller Schönheit und Verletzlichkeit sichtbar. Der Mensch indes erscheint nicht länger als Mittelpunkt des Universums.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/muensteraner-theater-zeigt-blake-and-me-and-the-universe-345693.html