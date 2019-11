Münsteraner Bischof räumt Fehler in Missbrauchsfällen ein

Der Bischof von Münster räumt erstaunlich umfassend und offen Schuld im Zusammenhang mit dem Thema Missbrauch ein. In einem Brief an die Gläubigen im Bistum spricht Felix Genn von persönlichen Fehlern und kündigt an, künftig anders handeln zu wollen.