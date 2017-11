Mordkommission ermittelt im Fall der Vermissten aus Gronau

Gronau. Die Polizei Borken sucht die 51-jährige Jitka Streubelova aus Gronau. Sie wurde am Montag, 23. Oktober, als vermisst gemeldet. Weil es bisher keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der Tschechin gibt, haben die Ermittlungsbehörden beim Polizeipräsidium Münster eine Mordkommission eingerichtet.

„Wir ermitteln in alle Richtungen und beziehen dabei auch die Möglichkeit mit ein, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden ist“, erläuterte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster. Die Mordkommission sucht nun auch mögliche Zeugen, die am 21. und 22. Oktober am Wohnort der Vermissten in der Schiefestraße in Gronau verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02562 9264920 entgegen.