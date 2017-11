Empfehlung - Mickie Krause zieht es vom Ballermann zurück zur Baumwolle

Rheine. .Der kultige Mallorca-Sänger, bekannt durch Hits wie „Schatzi, schenk mir ein Foto“, schlüpft an diesem Tag in die Rolle eines Mitarbeiters im Textilveredelungsbetrieb Kettelhack. Für das RTL-Format „Mein erster Job“, das alle zwei Wochen im Rahmen des Mittagsmagazins „Punkt 12“ ausgestrahlt wird, kehrt Krause zurück zu seinen Wurzeln: Als 18-Jähriger begann er eine Ausbildung als Textilveredler in der Filmstoffdruckerei Arnold Walterscheid in Burgsteinfurt – der Besuch bei Kettelhack in Rheine ist also gewissermaßen ein Heimspiel für ihn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/mickie-krause-zieht-es-vom-ballermann-zurueck-zur-baumwolle-214469.html