Messerattacke in Rheine: Zeugen und Opfer befragt

Vor dem Landgericht in Münster wurde der Prozess gegen einen 31-jährigen Mann aus Rheine fortgesetzt. Ihm wird vorgeworfen, im Dezember 2018 drei Männer mit einem Messer in einer Pizzeria und einem Nachtlokal in Rheine angegriffen und verletzt zu haben.