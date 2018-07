Massenschlägerei beendet am Sonntag Metelener Kirmes

Mit Messer und Baseballschlägern gingen am Sonntagnachmittag zwei Gruppen auf dem Sendplatz in Metelen aufeinander los. Die Polizei und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an, berichten die Westfälischen Nachrichten.