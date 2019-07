Mann verursacht Streckensperrung zwischen Münster und Rheine

Münster / Greven Zugverspätungen und eine 13-minütige Streckensperrung hat ein 26-Jähriger am Dienstagabend in Greven verursacht. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatten Reisende die Polizei Greven am Abend informiert, dass ein völlig betrunkener Mann über die Gleise am Bahnhof Greven torkele.

Hieraufhin wurde die Bahnstrecke von Münster nach Rheine ab 20.46 Uhr für 13 Minuten gesperrt und Züge vor dem Erreichen des Grevener Bahnhofs gestoppt. Bei Ankunft der Beamten am Bahnhof versteckte sich der Lippstädter unter einer Lokomotive. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über zwei Promille. Er wurde zur Ausnüchterung zur Polizeiwache nach Münster gebracht. Er muss sich nun unter anderem der Bahn gegenüber wegen der verursachten Verspätungen verantworten.