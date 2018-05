Empfehlung - Mann steckt im Schlamm der Ems fest

Rheine. Bei einem Spaziergang an der Ems in Rheine fiel ein Mann vom Ufer in den Fluss und versank hüfttief im Schlamm, wie die Kreispolizei Steinfurtbestätigte. Seine Bergung war schwierig. Anschließend wurde der 62-Jährige vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. So hatte sich der Mann aus Rheine seinen Samstagsspaziergang sicherlich nicht vorgestellt: Als er etwa 200 Meter von der Delsen-Brücke in der Nähe der Hovesaatstraße entfernt war, rutschte er in den Uferschlamm. Alleine konnte er sich aus der matschigen Masse nicht mehr befreien. Zwei Radfahrer bemerkten das und zogen den Mann aus dem Schlamm, die Böschung hinauf bis auf den Fußweg. Anschließend benachrichtigten sie die Feuerwehr. Die rückte mit einem Rettungswagen und einem Boot aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/mann-steckt-im-schlamm-der-ems-fest-235883.html