Mann hält Segensgruß für Gaunerzinken

gn Münster. Ein älterer Mann hat die Polizei am Freitagvormittag darüber informiert, dass er eine verdächtige Zeichen an seinem Wohnhaus an der Prinz-Eugen-Straße in Münster bemerkt hat. Wie die Polizei mitteilt, hatte er „komische Zeichen“ an der Hauswand entdeckt und sie als sogenannte Gaunerzinken identifiziert.

Gaunerzinken an Häusern und Mauern waren früher unter Kriminellen üblich. Die mit wenigen Strichen oder Kerben aufgebrachten Zeichen informierten zum Beispiel Einbrecher darüber, wo wertvolles Diebesgut zu erwarten war oder ein bissiger Hund das Anwesen schützt.

Gruß von Sternsingern hinterlassen

Die Überprüfung der gemeldeten vermeintlichen „Gaunerzinken“ vor Ort brachte schnell Klarheit: „C+M+B“ eingerahmt durch die Jahreszahl war klar und deutlich zu erkennen. Verursacher dieses Segensgrußes („Christus mansionem benedicat“ - „Christus segne dieses Haus“) waren Caspar, Melchior und Balthasar, als Heilige Drei Könige gewandete Sternsinger. Bei der jährlichen Haussammlung hinterlassen die Sternsinger auf Wunsch ihren Segensgruß an den Hauseingängen.

Die Beamten klärten über die Verwechselung auf und bedankten sich für den engagierten Hinweis. Es ist immer richtig und wichtig, die Polizei über Verdächtiges oder Auffälliges zu informieren. Dazu zählen auch vermeintliche Gaunerzinken, auf die rund 40 Anrufer jährlich hinweisen. Ein Zusammenhang der Zeichen mit Straftaten konnte allerdings bislang in keinem Fall hergestellt werden.