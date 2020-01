Empfehlung - Mann aus dem Kreis Borken verliert Geld an „große Liebe“

Borken Über ein soziales Netzwerk hatte ein Mann aus dem Kreis Borken Kontakt zu einer Russin aufgenommen. Doch es blieb nicht bei dem Austausch von Nachrichten: Die Frau bat um Geld. Wie die Polizei Borken am Dienstag in einer Pressemitteilung mitteilt, hat der Mann nun einen Verlust in fünfstelliger Höhe zu beklagen – die Geldsumme landete auf russischen Konten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/mann-aus-dem-kreis-borken-verliert-geld-an-grosse-liebe-340753.html