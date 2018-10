Empfehlung - Lindenberg wieder auf dem Sockel in Gronau

Gronau Ein gutes halbes Jahr nach der Demontage steht in Gronau die Statue von Udo Lindenberg wieder an ihrem angestammten Platz, dem Kreisverkehr an der Ochtruper Straße. Im April war sie wegen Schäden abgebaut worden. Mittlerweile sind die schadhaften Stellen ausgebessert und ist die Standfestigkeit der Gronauer Nachtigall gesichert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/lindenberg-wieder-auf-dem-sockel-in-gronau-260462.html