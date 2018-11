Empfehlung - Leichnam aus der Ems bei Rheine geborgen

Rheine Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheine haben am Mittwochnachmittag eine männliche Leiche aus der Ems in Rheine geborgen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Passanten den leblosen Körper gegen 16 Uhr entdeckt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Identität des Mannes liegen bisher noch nicht vor. Der Leichnam werde in die Gerichtsmedizin gebracht, hieß es.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/leichnam-aus-der-ems-bei-rheine-geborgen-263978.html