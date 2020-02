Empfehlung - Lastwagenfahrer stirbt bei Kollision auf A 31 bei Gescher

Gescher Nach einem tödlichen Lastwagen-Unfall ist die Autobahn 31 bei Gescher im Münsterland in Richtung Gronau voll gesperrt worden. Ein 50-Jähriger aus Lingen sei in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Lastwagen auf einen auf der Fahrbahn liegenden Container geprallt und eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Er habe nur noch tot geborgen werden können. Drei Autos seien anschließend noch in den Lastwagen gekracht, deren Fahrer wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Warum und wie lange der mit Eisenteilen beladene Container auf der Autobahn lag, war am frühen Morgen nach Angaben des Sprechers noch unklar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/lastwagenfahrer-stirbt-bei-kollision-auf-a-31-bei-gescher-343999.html