„Langer Freitag“ im Rock- und Popmuseum in Gronau

Gronau Wie an jedem ersten Freitag im Monat bietet das Gronauer Rock- und Popmuseum am Freitag, 7. August, einen „Langen Freitag“ an. Das Museum öffnet von 10 bis 22 Uhr seine Türen und lädt neben einem Rundgang durch die Ausstellung auch zu einem Besuch ins „Café Backstage“ ein. Musikfreunde können dann bis in den späten Abend in die bunte und spannende Welt der Rock- und Popgeschichte eintauchen. Tickets können vorab online auf www.rock-popmuseum.de oder vor Ort an der Museumskasse erworben werden.