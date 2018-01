Empfehlung - Lagerhalle mit Kunststoffen völlig zerstört

dpa Saerbeck/Steinfurt. In einer Lagerhalle in Saerbeck (Kreis Steinfurt) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, bekämpften Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen noch am Vormittag. Die Fassade des Gebäudes sei am frühen Morgen eingestürzt. Verletzte habe es zunächst nicht gegeben, hieß es weiter. Weshalb das Feuer ausbrach, war vorerst unklar. In der Lagerhalle sind Kunststoffe für Textilien gelagert.