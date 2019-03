Kühe erkunden den Bahnhof Rheine

In Rheine behindern ausgebüxte Kühe den Verkehr. Die Tiere wurden am Donnerstagmorgen unter anderem an der Bundesstraße 70 und am Bahnhof gesichtet. Dadurch kommt es auch im Zugverkehr zu Verspätungen. Die Polizei ist mit einem Hubschrauber im Einsatz.