Kostenfreier Badebus bringt Ochtruper zum „BagnoMare“

Ochtrup Stattdessen bieten sie allen Ochtruper Bürgern bis zum 27. August einen kostenfreien Bustransfer zum Freibad „bagnoMare“ in Burgsteinfurt an. „Wir freuen uns, dass wir so den Kindern in den Ferien ein Freizeitangebot schaffen können, obwohl das heimische Bad noch inmitten der Sanierung ist“, so der technische Leiter der Stadtwerke Robert Ohlemüller.

Der Bus fährt dem Marktplatz Ochtrup über Langenhorst und Welbergen bis vor die Tore des „bagnoMare“. Das „BagnoMare“ berechnet für den Tageseintritt 3,50 Eurofür Erwachsene und zwei Euro für Kinder.

Informationen zu den Busfahrzeiten gibt es online auf www.ochtrup.de.